Wie schon Prinz George wird nun auch Prinzessin Charlotte die Thomas‘s Battersea School in London besuchen. Am Weg in die Schule war der Mini-Royal sichtlich ein nervös: An der Hand von Mama versteckte die Vierjährige sich immer wieder ein bisschen hinter deren Rücken, hüpfte aufgeregt hin und her und wagte schließlich sogar ein schüchternes Winken in Richtung der wartenden Fotografen.