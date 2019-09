Kaum eine Woche vergeht, in der Erling Haaland nicht die Schlagzeilen in den (rot-weiß-roten Sport-) Medien schmückt: Was angesichts von 14 Scorerpunkten (11 Tore, 3 Assists) in sieben Salzburg-Pflichtspielen logisch ist. Es verwundert auch nicht, dass die spanische Sportzeitung „Marca“ den 19-jährigen, 1,94 Meter großen Stürmerhünen unlängst als „unaufhaltsame Bestie“ bezeichnet hat. „Zu Erling haben wir alleine 25 Berichte erhalten“, so Salzburgs Christoph Freund.