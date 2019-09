Immer mehr outen sich als „erwachsenes Baby“

Jess führt ein normales Leben und hat auch eine Beziehung zu einem Mann, der in seiner Freizeit nicht zum Baby wird. Ihr macht es Spaß, in einem großen Gitterbett zu liegen und Schnuller zu tragen. Sie und Stanley, der auch ein „Adult Baby“ ist, haben eines gemeinsam: Sie wurden als Kind missbraucht. Jess gibt jedoch an, sich nicht aufgrunddessen zu verkleiden, die Lust, „ein Baby zu sein“, stehe in keinem Zusammenhang mit ihrem Heilungsprozess. Sie fühle sich einfach gut dabei, das „Kind“ in ihr auszuleben.