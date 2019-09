In den vergangen Wochen waren gleich zwei Mal interne Unterlagen aus der ÖVP-Zentrale in Medien veröffentlicht worden. Zunächst landete eine Liste von Parteispendern via einem anonymen Absender im digitalen Briefkasten des „Standard“. Der Veröffentlichung durch die Tageszeitung war die ÖVP zuvorgekommen, indem man die Spenderdaten selbst via Aussendung veröffentlichte.