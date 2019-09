Am Mittwoch, fast genau zehn Jahre nach Maier, trat aber auch er als Superstar von der Sportbühne ab. „Es ist ein Leben, das zu Ende geht!“ Mit diesen Worten zog Hirscher, wie gewohnt cool und lässig in weißem Shirt und Jean, einen Schlussstrich unter seine Karriere. In der er von den Erfolgen her tatsächlich sogar den Salzburger Landsmann überflügelt hatte.