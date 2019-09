Alleine von der Jamnigalm in Mallnitz zum Gipfel der Romaten Spitze auf 2695 Meter Höhe stieg ein 58-jähriger Deutscher am Mittwoch. Über Felsblockgelände machte er sich über einen schmalen Grat in Richtung Tauernhöhenweg auf. Dort verunfallte der Mann und verletzte sich!