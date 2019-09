Johnsons Antrag auf Neuwahlen gescheitert

Was den Sinneswandel bei der Regierung ausgelöst hat, ist zunächst unklar. Die Regierung ist aber auf die Unterstützung der Opposition zum Ausrufen einer Neuwahl angewiesen. Ein Antrag Johnsons für einen Wahltermin am 15. Oktober war am Mittwoch im Unterhaus gescheitert. Labour-Chef Jeremy Corbyn hatte als Bedingung genannt, dass vorher das Gesetz gegen den „No Deal“ in Kraft treten muss. Mit Spannung wird erwartet, ob die Regierung am Montag einen weiteren Versuch unternehmen wird, die notwendige Zweidrittelmehrheit für ihre Neuwahlpläne zu bekommen. Es besteht immenser Zeitdruck: Bereits in der kommenden Woche beginnt die von Johnson angeordnete Zwangspause für das Parlament bis Mitte Oktober.