Sonos One ohne Mikro angekündigt

Neben dem Sonos Move hat der Lautsprecherspezialist auch eine neue Variante seines kompakten Sonos One präsentiert, den Sonos One SL. Der kommt im Gegensatz zum ersten Modell ganz ohne Mikrofone und Sprachsteuerung und trägt damit der wachsenden Skepsis jener User Rechnung, die durch die jüngsten Berichte über von Menschen abgetippten Sprachkommandos bei den großen IT-Giganten befeuert wurde. Der Sonos One SL kommt am 12. September für 200 Euro in den Handel.