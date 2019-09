Der Iran hat am Mittwochabend einen weiteren Schritt zum Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen von 2015 bekannt gegeben. Präsident Hassan Rouhani erklärte in einer Fernsehansprache den „dritten Schritt“ zum Rückzug aus dem Wiener Abkommen und kündigte an, das Land hebe sämtliche Beschränkungen für Forschung und Entwicklung aus dem Atomdeal auf.