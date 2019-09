Das innovative System ermöglicht außerdem eine sofortige Beschleunigung auch in niedrigen Gängen mit verbesserter Durchzugskraft aus der Kombination des V12-Motors mit dem Hybridsystem. Der Sián wird so zum Lamborghini mit der besten Beschleunigung aller Zeiten: 0 auf 100 km/h in weniger als 2,8 Sekunden. Noch deutlicher ist die Verbesserung bei der Elastizität. Die Durchzugskraft wurde im dritten Gang um 10% verbessert, und die Beschleunigung von 30 auf 60 km/h hat sich im Vergleich mit dem Aventador SVJ um 0,2 Sekunden verbessert. In den höheren Gängen und bei geringeren Geschwindigkeiten steigert der Elektromotor die Durchzugskraft um bis zu 20% und verbessert die Beschleunigung von 70 auf 120 km/h im Vergleich zum Aventador SVJ um 1,2 Sekunden.