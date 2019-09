Für 14.399 Taferlklassler beginnt am Montag der viel zitierte Ernst des Lebens. Aber auch für die Lehrer wird es ernst mit der schrittweisen Umsetzung des Pädagogikpaketes. Dazu zählen die nicht unumstrittene Notenbeurteilung ab der zweiten Klasse Volksschule, „Sitzenbleiben“ ebenfalls ab der zweiten Klasse und ein Kopftuchverbot bis zur vierten Klasse. Die Neue Mittelschule (NMS) wird zur Mittelschule, in der es in Deutsch, Mathematik und Englisch wieder Leistungsgruppen geben kann. 32 NMS in OÖ setzen die Änderungen mit Beginn des neuen Schuljahres um.