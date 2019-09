In St. Michael ist die Zahl der Schüler im Vergleich zum Vorjahr sogar gestiegen. „Im Sommer haben die Lehrer den Taferlklasslern einen Brief geschrieben. Es kamen total lieb gestaltete Zeichnungen zurück“, so die neue Leiterin über die Kontaktaufnahme. Am Freitag findet die erste Konferenz statt. „Und das in den Ferien“, widerspricht Martina Obermayer dem Vorurteil, Lehrer seien faul.