Sie singen, sie lachen, sie musizieren. Seit Sonntag geht es wieder rund am Kaser vom Soderbauern auf der urigen Loferer-Alm im Pinzgau. Statt Kuhglocken waren bis gestern Gitarren- und Geigenklänge zu hören. Denn die 19 Hirtenkinder haben schon eifrig für das Stück „Der Sterngucker“ geprobt. „Wir wollen lieber tausend Stunden hier bleiben als am Montag wieder in die Schule zu gehen“, geht Carolin sogar so weit, dass sie am liebsten das ganze Jahr am Berg bleiben will.