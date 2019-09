Mountainbiker wurde von hinten erfasst

Der tragische Unfall war am Dienstag gegen 18.25 Uhr auf der Oberinnviertler Landesstraße in Neuhofen im Innkreis passiert: Othmar D. radelte Richtung Mettmach. Zur selben Zeit fuhr ein 35-Jähriger aus Mettmach in diese Richtung. Er dürfte – vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne – den Mountainbiker übersehen haben. Othmar D. wurde von hinten erfasst, durch die Luft geschleudert. Er schlug in einem angrenzenden Feld auf. Nachkommende Unfallzeugen und ein zufällig vorbeikommender Arzt leisteten Erste Hilfe und versuchten noch, ihn zu reanimieren. Doch der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.