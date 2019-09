Regelmäßig in die Volksschule

FF-Kommandant Rudolf Gattringer: „Wir haben insgesamt fünf Feuerwehren in der Gemeinde. Seit neun Jahren kommen wir regelmäßig in die Volksschule, machen eine Einführung und laden die Kinder zum Schnuppern ein. Mittlerweile haben wir auch zwei Kindergärtnerinnen, die in unserer Feuerwehr aktiv sind und eine Gruppe mit zehn Kleinen betreuen. Wir haben auch nicht nur einen Jugendbetreuer, sondern fünf oder sechs."