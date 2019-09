Über ein Jahr lang hat es gedauert. Nun ist es so weit, für den ehemaligen Präsidenten des Grazer Fußballclubs SK Sturm beginnt – einmal mehr – ein neues Leben. Er ist schuldenfrei! „Es ist alles bezahlt, es hat mich wirklich viel Geld gekostet. Das Ganze war eine enorme Last. Jetzt kann und will ich endlich ruhige letzte Jahre haben“, wirkt Karting im Gespräch mit der „Steirerkrone“ erleichtert.