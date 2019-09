Einer der Rumänen hatte einen Wohnsitz im Bezirk Leoben, dort fanden die Ermittler des Landeskriminalamtes auch die Beute der Juweliereinbrüche. Fall abgeschlossen? Mitnichten! Die in mehreren Ländern gesuchten Einbrecher hatten sich in nur einem Monat nämlich noch weitere Male ordentlich „bedient“, in Summe wurden dem Duo 18 Einbrüche (17 in der Steiermark) nachgewiesen.