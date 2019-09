Der Unfall ereignete sich trotz im Vorfeld durchgeführter Sicherheitsschulungen bei den am Vortag begonnenen Wartungsarbeiten an einem Schmelzofen in der Firma in Ranshofen in Oberösterreich. Laut Polizei war der 52-Jährige mit zwei Kollegen, einem 29-jährigen Deutschen und einem 46-jährigen Italiener, bei einem Induktionserwärmer beschäftigt. Der Älteste arbeitete an der Stromversorgung der Anlage. Er versicherte sich zunächst, dass die Anlage spannungsfrei war. Danach beugte er sich in den Schaltkasten und schloss mehrere Kabel ab. Nach etwa fünf Minuten erlitt er aus ungeklärter Ursache einen Stromschlag.