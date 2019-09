Der Auseinandersetzung dürfte ein Beziehungsstreit vorausgegangen sein, so die Polizei. Dabei soll auch der Mann von seiner ehemaligen Lebensgefährtin verletzt worden sein. Beide wurden diesbezüglich bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Der 57-Jährige wurde noch am vergangenen Mittwoch in die Justizanstalt eingeliefert.