Neben Schauffele, der heuer Zweiter des Masters und Dritter der US Open war, stehen in 2018-Masters-Sieger Patrick Reed, Ryder-Cup-Star Matt Kuchar (alle USA) und Paul Casey (ENG) weitere Top-20-Spieler bei dem 2-Millionen-Euro-Turnier am Abschlag. Der Burgenländer Wiesberger hatte auf der Challenge Tour schon in Hamburg gespielt und freut sich auf ein Comeback.