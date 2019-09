Die Maßnahmen, die heftige politische Kritik aus Deutschland zur Folge hatten, sind seit dem 20. Juni im Großraum Innsbruck in Kraft. Eine Woche später, am 29. Juni, folgten jene in den Bezirken Reutte und Kufstein. Sie gelten wie jene im Großraum Innsbruck jeweils von Samstag 7 Uhr bis Sonntag 19 Uhr an allen Wochenenden bis zum 15. September.