Das SE gab es damals in Österreich ab 479 Euro zu kaufen. Zum Vergleich: Der Einstiegspreis für das aktuell günstigste Apple-Smartphone, das iPhone XR, liegt bei 849 Euro. Mit seinem 4-Zoll-Display war das iPhone SE kleiner als das damals aktuelle iPhone 6. Der Bildschirm bei der Neuauflage solle mit 4,7 Zoll dagegen so groß sein wie etwa beim iPhone 8, schrieb die japanische Zeitung „Nikkei“ am Mittwoch unter Berufung auf Insider.