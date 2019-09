„So schlimm war es noch nie“, darüber sind sich Anrainer, die Stadtverwaltung und die Jägerschaft einig. Die burgenländische Hauptstadt hat es mit einer regelrechten Wildschweinplage zu tun. Auf der Suche nach Futter lassen sich die Tiere kaum aufhalten. Sie dringen bis ganz nahe an die Wohnhäuser vor und durchwühlen die Gärten nach Essbarem. Der Grund, warum es immer mehr Wildschweine gibt, sei, so Experten, in den milden Wintern zu suchen. Anders als früher, bringen die Bachen das ganze Jahr über Junge zu Welt. Entsprechend stark steigt die Anzahl der Tiere.