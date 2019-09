Bis Ende nächsten Jahres 40 Filialen in Deutschland

Nach dem heutigen Eröffnungsreigen, bei dem sechs Standorte in Bayern, sowie einer in Baden-Württemberg neu dazu kommen, gibt’s bereits 28 Fussl-Geschäfte in Deutschland, Ende nächsten Jahres sollen es 40 sein. In Österreich nutzt der Modehändler die durch die Charles-Vögele-Pleite entstandene Lücke vor allem dazu, in größere und attraktivere Flächen umzuziehen, wie es in Freistadt ab November der Fall sein wird.