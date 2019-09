Neben den sportlichen Möglichkeiten ziehen Autogrammstunden und Selfies mit den Lieblingsstars der Österreicherinnen und Österreicher jedes Jahr die Massen in den Wiener Prater. Am Walk of Fame werden mehr als 300 Sportlerinnen und Sportler geehrt, darunter Anna Gasser, Dominic Thiem, Marcel Hirscher und viele mehr.