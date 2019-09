Terabytes an Daten auszuwerten

Bei Razzien sichergestellte Handys wie Straches iPhone X - es wurde gespiegelt, also alles kopiert - oder Computer müssen nun ausgewertet werden. Da eine Schlagwort-Suche nach Geheimdienst-Vorbild nicht sinnvoll ist, geht es um Terabytes an Daten. Dadurch rückt ein rasches Polit-Comeback für den gefallenen FPÖ-Frontmann in immer weitere Ferne.