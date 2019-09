Für Ubisofts kommenden Taktik-Shooter „Ghost Recon Breakpoint“ (erscheint am 4. Oktober für PC, PS4 und Xbox One) schlüpft US-Schauspieler Jon Bernthal („The Walking Dead“, „Marvel‘s The Punisher“) in die Rolle des Bösewichts Cole D. Walker. Wie der fiktive Charakter zu dem wurde, der er im Videospiel ist, zeigt seine reale, menschliche Vorlage jetzt in einem aufwändig produzierten Live-Action-Trailer.