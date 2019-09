Wie dem aktuellen Bericht zu entnehmen ist, hat fast jeder vierte Mensch in Österreich - konkret 23,3 Prozent - Migrationshintergrund. In den vergangenen Jahren ist dieser Anteil zwar kontinuierlich gestiegen, die große Bewegung Richtung Österreich ist allerdings vorbei. Im vergangenen Jahr ist die Zuwanderung auf etwa 35.000 Personen gesunken, im Jahr 2015 waren es noch 113.000. Einen Rückgang gab es auch bei den Asylanträgen: 2018 wurden in Österreich insgesamt 13.746 Asylanträge gestellt - um 44 Prozent weniger als 2017.