Das Mammutwerk von Stephen King aus dem Jahr 1986 in all seiner Komplexität fürs Kino zu adaptieren, war definitiv keine leichte Aufgabe. Doch Regisseur Andy Muschietti und seinem Team war es vor zwei Jahren gelungen, das rund 1400 Seiten dicke Buch erfolgreich auf die große Leinwand zu bringen - zumindest gut die Hälfte des Horror-Romans. Wie dieses Kunststück auch mit der zweiten Hälfte vollbracht wurde, lesen Sie in der ausführlichen krone.at-Filmkritik zu „Es Kapitel 2“.