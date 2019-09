So erlebt man hautnah, wie sich der junge Mann raschen Schrittes in einer U-Bahn-Station einer U2-Garnitur nähert, auf einen der Waggons klettert und eine Station mitfährt, unvermummt und grinsend. In einem weiteren Clip klammert er sich außerdem am Ende eines S-Bahn-Zuges an den Waggon und reist mit, diesmal allerdings verhüllt mit einem Tuch in Banditen-Manier.