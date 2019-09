Eines ist nicht von der Hand zu weisen: Die Debatte um den Brexit, zieht sich in die Länge. Auch drei Jahre nach dem Austrittsreferendum ist noch immer nicht klar, ob und unter welchen Umständen die Briten aus der EU ausscheiden. Dennoch galt die Abstimmung am Dienstag als richtungsweisend. Nun wird erwartet, dass das Votum am Mittwoch über den Gesetzentwurf gegen den harten Brexit ähnlich ausfallen dürfte. Rees-Mogg schien die historische Runde dennoch nicht zu interessieren. Provozierend und für längere Zeit streckte sich der Fraktionsvorsitzende der Konservativen über mehrere Plätze hinweg und schloss zwischendurch immer wieder die Augen.