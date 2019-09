Die Soundbar soll ab Spätherbst in drei verschiedenen Design-Ausführungen erhältlich sein: in naturbelassenem oder bronzefarbenem Aluminium sowie geräucherter Eiche („Smoked Oak“). Letztere soll zum Preis von 2250 Euro ausschließlich in den Stores des Herstellers erhältlich sein, die beiden Alu-Varianten indes auch im Fachhandel zum unverbindlichen Preis von 1500 Euro.