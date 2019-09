ÖVP und FPÖ nehmen vorerst vom Projekt Plabutschgondel Abstand. „Die dafür reservierten Finanzmittel fließen zu 100 Prozent in innovative und intelligente Klimaschutzmaßnahmen“, so das Versprechen. Die Stadtregierung aus ÖVP und FPÖ kündigte am Mittwoch zudem an, für vorerst fünf Jahre eine Klimaschutzbeauftragen bzw. eine Klimaschutzbeauftrage zu bestellen. Unterstützung erhält diese Person von einem Klimaschutzbeirat.