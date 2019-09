27 Jahre später kehrt das Grauen zurück

Brillierten im ersten Kapitel vor allem die Jungdarsteller, die in den diabolischen Sog des Killer-Clowns geraten, will sich Pennywise in der Fortsetzung an den Mitgliedern des Klubs der Verlierer rächen. Während Bill Denbrough und seine Freunde erwachsen geworden sind, ist Pennywise auch 27 Jahre später der gleiche geblieben - und beginnt erneut, die idyllische Kleinstadt Derry in Angst und Schrecken zu versetzen.