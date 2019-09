Soziales Engagement

Metzelder ist auch für sein soziales Engagement bekannt. 2006 gründete er die Stiftung „Zukunft Jugend“, die Projekte für Kinder in Armut unterstützt. Zudem ist er Werbebotschafter „Schutzengel“ im Verein gegen Kinderprostitution und Mitglied im Kuratorium der DFL-Stiftung. In den vergangenen Jahren war Metzelder zudem als TV-Experte tätig. Bei Sky analysierte er das Bundesliga-Geschehen. In diesem Sommer wechselte er zur ARD.