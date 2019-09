Zink beugt negativen Effekten chronischer Belastung auf das Immunsystem vor. Eine Unterversorgung mit diesem Spurenelement ist in Österreich weit verbreitet. Das liegt einerseits an einer zu geringen Aufnahme, andererseits beeinträchtigen bestimmte Verbindungen in Lebensmitteln (z. B. zu hohe Belastung mit Phytat und Oxalat) oder die Einnahme einiger Medikamente diese mitunter. „Wenn supplementiert wird, sollte man Zink immer nüchtern einnehmen“, gibt der Autor zahlreicher Publikationen zu bedenken. Für gestresste Menschen empfiehlt sich in der akuten Phase die Zufuhr eines Vitamin-B-Komplexes. Dies hat jedoch nur den Sinn, eine Unterversorgung zu vermeiden. „Es führt kein Weg an ,Lebensstilhygiene‘ und ausreichend Schlaf vorbei“, so der Experte.