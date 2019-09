„Forever young“ prangte in goldenen Lettern auf dem knappen weißen Badeanzug, in dem Jennifer Lopez jetzt auf dem Sprungbrett ihrer Megajacht, mit der sie gerade vor Saint Tropez ankert, posierte. Und „für immer jung“ zu sein, das scheint auch das Lebensmotto der Sängerin und Schauspielerin zu sein. Bei diesen scharfen Kurven ist es nämlich kaum zu glauben, dass J. Lo am 24. Juli tätsächlich schon 50 geworden ist.