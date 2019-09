Was früher gang und gäbe war, wollen die Oberlienzer wieder modern machen: Fahrgemeinschaften. Dafür wurden zwei „Mitfahrbankl’n“ aufgestellt. Sitzt jemand auf einer dieser Wartebänke, wissen Autofahrer, dass er gerne mitgenommen werden möchte. In Oberlienz soll so der Verkehr entlastet und die Gemeinschaft gestärkt werden.