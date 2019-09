„Wir haben den Fernseher schon von Anfang an als Designelement im Wohnraum verstanden. Mit unseren revolutionären Technologien sind wir dabei, die nächste Evolutionsstufe des Fernsehers einzuläuten,“ so Michael Langbehn, Head of PR, Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland. Ab Donnerstag kann der Prototyp auf der IFA in Berlin bestaunt werden. Angaben dazu, ob und, wenn ja, wann das Konzept jemals Realität wird, machte der Hersteller nicht.