Thailand und die asiatische Küche kommen nach Wien

Um Currypaste alleine zu machen, bräuchte man sehr viele Zutaten, Zeit und einen Mörser. Bei einer Spitzenköchin sieht immer alles einfach aus. Doch nach einem mehrstündigen Kochkurs war der Tisch schließlich voll mit den verschiedensten selbst gekochten Gerichten: Pad Thai, Rotes und Gelbes Curry, Garnelensuppe. Mit Zutaten, die vorher auf einem typischen Thai-Markt, in dem man Kaffee in Plastiksackerln bekommt, erstanden wurden. Beim City4U-Besuch in Bangkok öffneten sich auch die Pforten der Blue Elephant-Fabrik. Zahlreiche Arbeiterinnen füllen in dem Gebäude, dass so sauber und steril wie ein Krankenhaus ist, täglich die zahlreichen Gewürze in kleine Packungen, damit die original thailändischen Produkte in der ganzen Welt landen - und sich jeder ein Stückchen vom Land des Lächelns in den Kochtopf holen kann.