In einigen Fällen hätten die Betrüger, die die Luxusautos online anboten, Vorauszahlungen von bis zu 40.000 Euro kassiert. Das Auto sei dann aber nie beim Käufer angekommen. Für dasselbe Fahrzeug seien Verhandlungen mit mehreren Interessenten zugleich geführt worden. In einigen Fällen seien auch Luxusautos verkauft worden, deren Kilometerstand manipuliert worden sei. Die Tatverdächtigen hätten dabei mit Werkstätten in Padua und Treviso gearbeitet, hieß es vonseiten der Ermittler.