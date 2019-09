Anfang Juli mussten die Standler den Baumaschinen weichen. Der Markt übersiedelte zur Oper. Eine Wiese, die extra dafür asphaltiert wurde, wenn auch nur vorübergehend, wurde - in Anbetracht dessen, dass es im Sommer immer heißer wird in der Stadt und es einen Mangel an Grünflächen gibt - zum Politikum.