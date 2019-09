In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem Arbeitsunfall in Fürnitz. Ein 49-jähriger Villacher war mit dem Entladen eines Containers beschäftigt, er bediente dabei einen Elektro-Stapler. Auf dem Weg zum Endlagerungsplatz stieß er rückwärts mit dem Fahrer eines Hubwagens zusammen. Dieser - ein 43-jähriger Mann aus Feistritz/Drau - wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das LKH Villach gebracht. Der Lenker des Staplers blieb unverletzt.