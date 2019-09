Andere Länder, ähnliche Probleme: Die Verwaltung der israelischen Stadt Tel Aviv hat den Anbietern von E-Scootern damit gedroht, ihnen die Lizenz zu entziehen. Sie müssten bis zum 1. November dafür sorgen, dass die Nutzer sich an die Verkehrsregeln halten, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Brief der Stadt. Bisher gebe es nur eine vorläufige Betriebserlaubnis, die man sonst aufheben werde.