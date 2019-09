Lange wurde darüber spekuliert, am Ende passierte aber nichts. Superstar Neymar, der im Sommer unbedingt zu Ex-Klub Barcelona zurückkehren wollte, muss also noch mindestens eine Saison bei Paris Saint-Germain kicken. Sein Transfer-Theater sorgte auch für Unruhe in der Mannschaft. Es soll sogar zum Streit zwischen dem Brasilianer und dessen Kollegen gekommen sein.