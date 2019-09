Elina Switolina hat als erste Spielerin das Halbfinale der mit 57,238 Millionen Dollar dotierten US Open 2019 in New York erreicht! Die als Nummer 5 gesetzte Freundin von Gael Monfils bezwang am Dienstag die Britin Johanna Konta (Nr. 16) nach 100 Minuten mit 6:4, 6:4. Switolina kürte sich damit zur ersten Ukrainerin überhaupt in der Vorschlussrunde des US-Majors.