Es war eine heikle Situation am Dienstag kurz vor Mittag am belebten Alten Markt in der Salzburger Altstadt. Entstanden durch das Missgeschick eines Baggerfahrers: Dieser hatte ein Loch in eine Gasleitung gerissen. Erdgas entwich - Explosionsgefahr bestand. Die Berufsfeuerwehr konnte das Leck versiegeln.