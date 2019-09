Der 26-Jährige von Eintracht Frankfurt absolvierte in Saalfelden eine individuelle Einheit. Für das Spiel am Freitag (ab 20.45 Uhr LIVE im sportkrone.at-TICKER) in Salzburg soll sein Einsatz laut ÖFB-Angaben nicht in Gefahr sein. Abgesehen von Hinteregger standen Teamchef Franco Foda am Dienstagnachmittag alle Kaderspieler zur Verfügung.