Verbale Fehlleistungen

„Diese verbalen Fehlleistungen kritisiere ich scharf. Ich bin enttäuscht. Wir sind alle eine Mischkulanz“, ärgert sich Willi Klinger. Ihm stößt auch sauer auf, dass die Familie nun ins rechte Eck gedrängt wird. „Wir sind definitiv keine tiefblaue Familie. In unserem Wirtshaus in Gaspoltshofen haben wir uns stets um Weltoffenheit bemüht, sonst wäre der Schriftsteller Thomas Bernhard sicher nicht zu uns gekommen“. Seinem Bruder hat er per SMS seinen Unmut mitgeteilt. Eine Antwort blieb aus: „Wolfgang hat derzeit sicher andere Sorgen. Wir werden uns das schon bei einem Bier ausreden. Ich mag ihn“, hält der als absoluter Wein- und Marketingguru bekannte Oberösterreicher fest.