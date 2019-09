Vor genau 80 Jahren wurde das „kleine Mädchen mit der großen Stimme“ als Dorothy in „The Wizard of Oz“ zum gefeierten Kinderstar und avancierte zu einer der beliebtesten Bühnen-Ikonen aller Zeiten: Judy Garland, die Grande Dame Hollywoods, lässt den Beginn des Kinojahres 2020 in besonderem Glanz erstrahlen. Mit ihrer Interpretation der Showbiz-Legende beeindruckt Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger („Bridget Jones‘ Baby“, „Unterwegs nach Cold Mountain“) in „Judy“ in einer ihrer bisher intensivsten Charakterrollen, wie ein neuer Trailer jetzt mehr als deutlich macht.